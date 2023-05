Fiumicino: controlli aeroporto, sanzioni e denunce, fermato Ncc con reddito cittadinanza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, nell’ambito dei controlli finalizzati al contrasto dei fenomeni di abusivismo e altri comportamenti illeciti legati al servizio di taxi e Ncc, i Carabinieri hanno denunciato un 43enne del Bangladesh che nonostante svolgesse regolare servizio, dai successivi riscontri effettuati anche tramite i carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Roma, è risultato aver percepito indebitamente il reddito di cittadinanza da ottobre 2022 a marzo 2023, per un importo complessivo di euro 5.160. Infine, i Carabinieri hanno sanzionato una autista donna Ncc sorpresa nel “Terminal 3 – Arrivi” mentre procacciava clienti al di fuori degli stalli, senza averne titolo poiché sprovvista di regolare autorizzazione. Dagli accertamenti è anche emerso che la donna era completamente abusiva poiché sprovvisto dell’abilitazione professionale. Nei suoi confronti è scattata la sanzione per un importo di 2.064 euro con contestuale notificata dell’ordine di allontanamento per 48 ore dallo scalo. Nel corso delle attività, i carabinieri della stazione aeroporto di Fiumicino hanno identificato 79 persone, tra passeggeri e lavoratori, e eseguito verifiche su 31 veicoli durante posti di controlli nell’area antistante l’ingresso ai Terminal. (Rer)