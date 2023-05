Giochi mediterraneo: Congedo (Fd'I), grave atteggiamento Emiliano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Emiliano "continua ad avere un atteggiamento restio al dialogo e alla collaborazione tra istituzioni. Questo è molto grave perché ad andarci di mezzo sono i cittadini. La nomina del commissario per i giochi del Mediterraneo che si svolgeranno a Taranto nel 2026 serve a rendere più rapide le procedure per questo evento dalla portata internazionale e ad assicurare la sua realizzazione nei tempi previsti considerati i gravi ritardi fin qui accumulati. Il governo attuerà le idonee forme di coinvolgimento con il sistema degli Enti locali in una logica di leale collaborazione, ma Emiliano per il bene della Puglia la smetta di fare ostruzionismo ed esca dalla logica padronale con cui governa la Regione che lo porta a immaginare di dover dettare legge anche su decisioni che attengono ad altri livelli istituzionali. Infine, un consiglio non richiesto: ritiri il temerario ricorso alla Consulta, non solo per evitare di sprecare soldi pubblici, ma anche per evitare brutte figure alla Regione". Lo dice, in una nota, Saverio Congedo, deputato pugliese di Fratelli d'Italia e capogruppo in commissione Finanze alla Camera. (Com)