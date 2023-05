Droga: Molteni, complimenti a Forze dell'Ordine e prefetture di Como e Varese per le operazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L’informazione plurale e seria di Agenzia Nova è un antidoto efficace contro le fake news, usate troppo spesso come arma per condizionare le cittadine e i cittadini" Maria Elena Boschi

Presidente del Gruppo di Italia Viva alla Camera

21 luglio 2021

- "Straordinari risultati e grandissima soddisfazione. Complimenti alle forze di polizia, all’Arma dei Carabinieri e alle Prefetture di Como e Varese. La presenza degli squadroni Eliportati dei Cacciatori di Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna, unitamente ai controlli territoriali coordinati dalle autorità provinciali di pubblica sicurezza, ha ripristinato una efficace e autorevole presenza dello Stato, riportando legalità e sicurezza come richiesto dai sindaci e dai cittadini". È il commento del sottosegretario al Ministero dell'Interno, Nicola Molteni, ai primi risultati delle operazioni di contrasto e prevenzione alla droga condotte nei boschi dello spaccio in provincia di Como e Varese. "Sforzo importante da parte delle forze di polizia al quale si darà continuità. - spiega l'esponente di governo - Ben 35 le pattuglie territoriali impiegate, 34 le squadre dei Cacciatori, 6 le unità cinofile, 3 gli arresti, 18 i bivacchi smantellati, sequestro di importanti quantitativi di sostenze stupefacenti, armi e materiale per il peso e confezionamento della droga è il bilancio di sole tre settimane di operazioni condotte nel mese di aprile e solo nella provincia di Como. L’operazione “boschi sicuri” contro le centrali e i supermarket dello spaccio nei boschi di Como e Varese funziona - conclude il sottosegretario - rappresenta un esempio virtuoso di lotta al crimine, di contrasto a pusher e spacciatori, venditori di morte che va esportato anche nel resto del Paese". Il sottosegretario di Stato Molteni, come già fatto nel mese di febbraio scorso, incontrerà a breve i sindaci del territorio di Como e Varese per fare il nuovo punto della situazione. (Com)