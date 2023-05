Ucraina: Ciaccheri (Sce), anche Roma a staffetta per la pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche Roma in cammino per partecipare a una grande mobilitazione per la pace "che dal nord al sud scrive un tracciato militante, tappa per tappa, di chi crede che c'è un'alternativa al partito trasversale delle armi, che c'è un'alternativa al conflitto bellico che non passi attraverso i carri armati e i bombardamenti". Così in una nota il presidente del Municipio Roma VIII e portavoce di Sinistra civica ecologista, Amedeo Ciaccheri. "L'Appia Antica e la via Francigena, vie millenarie di collegamento tra i popoli sono il luogo simbolico attraverso cui questa mattina si snodano le tappe della staffetta della pace lanciata da Michele Santoro e Servizio pubblico e raccolta da centinaia e centinaia di associazioni e organizzazioni su tutto quanto il Paese - aggiunge Ciaccheri -. Una mobilitazione urgente per non abituarsi alla retorica guerrafondaia di cui il governo Meloni si fa carico ogni giorno candidando l'Italia nel novero dei Paesi più guerrafondai d'Europa ma la cui responsabilità non riguarda solo questo governo. La pace non si evoca ma si fa con la mobilitazione, non accettando l'invio delle armi", conclude.(Com)