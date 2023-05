Milano: Poste Italiane, nuova flotta di oltre 40 per cento mezzi “verdi”, carbon neutrality al 2030

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Lombardia la posta viaggia “green” durante tutto il processo di recapito per il quale vengono percorsi 100 mila chilometri al giorno. Poste Italiane si è dotata di oltre 1.500 mezzi tra quadricicli, tricicli, auto e furgoni per trasportare lettere e pacchi. Nella città di Milano, a disposizione dei portalettere ci sono “oltre il 40 per cento di mezzi green, totalmente sostenibili”. Lo ha detto a “Nova” Michela Scelza, Responsabile Ingegneria e Sicurezza per la Macro Area Logistica Nordovest di Poste Italiane. La nuova fornitura di mezzi elettrici consiste in tricicli e auto fra ibride e elettriche, “l'autonomia di un triciclo o un quadriciclo è di 60 chilometri e oltre alla flotta green - ha aggiunto Scelza -, Poste si è dotata anche di un'infrastruttura per la ricarica” per i portalettere che, su tutto il territorio della città di Milano, “percorrono mediamente circa 20 mila chilometri al giorno. E volendo estendere il conteggio a tutta la nostra regione Lombardia, arriviamo a circa 100 mila chilometri al giorno”. Oltre al rinnovamento della flotta mezzi, Poste Italiane sta portando avanti un progetto per installare circa seimila colonnine di ricarica sul territorio nazionale e realizzare aree di recapito a emissioni zero. Il valore generato dalla nuova flotta per la comunità è pari a 25 milioni di euro in più rispetto alla flotta tradizionale e raggiungerà nel 2024 un totale di 28 mila veicoli green a propulsione elettrica, ibrida ed endotermica. (segue) (Rem)