Milano: Poste Italiane, nuova flotta di oltre 40 per cento mezzi “verdi”, carbon neutrality al 2030 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sostenibilità “è uno degli obiettivi cardine del piano industriale di Poste Italiane” ha ricordato Scelza, annunciando che il piano di inflottamento di mezzi green “continuerà e il primo obiettivo è quello di arrivare entro il 2024 a una riduzione del 40 per cento delle emissioni, fino poi a raggiungere la carbon neutrality entro il 2030”. Per quanto riguarda il tema energetico, sono, a oggi, quasi 800 gli Uffici di Poste in Lombardia nei quali sono già stati sostituiti circa cinquemila corpi illuminanti con plafoniere a led che permettono una riduzione dei consumi energetici. Il piano di efficientamento energetico già a fine 2023 dovrebbe portare all’avvio di impianti fotovoltaici che consentirebbero di coprire circa il 5 per cento del fabbisogno energetico di Poste Italiane. Gli impianti sono concepiti con il principio dell’autoconsumo diurno, quindi, sono di dimensioni tali da ridurre i consumi del sito e da non immettere energia in rete se non nei giorni di chiusura. In totale Poste Italiane prevede un investimento complessivo pari a circa 31,5 milioni di euro per il periodo 2021-2030. (Rem)