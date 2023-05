Ucraina: assessore Roma, in cammino con staffetta per la pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stamattina "una bella mobilitazione generale" in tutta Italia per chiedere Pace. Lo dichiara, in una nota, Andrea Catarci assessore di Roma Capitale alle Politiche del personale. "La staffetta lunga 4000 chilometri, lanciata da Michele Santoro e altri intellettuali, si è passata il testimone di città in città sotto la bandiera della Pace. Anche Roma è stata protagonista con un'umanità in cammino attraverso le sue strade principali, dalla Via Appia Antica passando per la Via Francigena - aggiunge Catarci -. Abbiamo convintamente aderito a questa chiamata, nel territorio cittadino e regionale, per ribadire ancora a gran voce che cessino di parlare le armi e che inizi, finalmente, una vera trattativa diplomatica verso la Pace", conclude.(Com)