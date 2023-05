Sanità: la Polizia di Stato alla "Race for the cure" di Roma contro tumori al seno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sta con concludendo in queste ore la Race for the cure, una quattro giorni dedicata alla lotta contro i tumori, che ha visto la partecipazione costante della Questura di Roma, impegnata non solo a garantire la cornice di sicurezza a tutto l'evento, ma presente tutti i giorni nel Villaggio costituito al Circo Massimo, con la Polizia scientifica, con il camper della campagna "Questo non è amore" e i poliziotti dell' Upgsp della campagna scuole sicure. Più di 100 mila persone presenti per il nobile fine della prevenzione dei tumori. Molti i cittadini che hanno rivolto ai poliziotti domande sul tema della violenza di genere e i giovanissimi che si sono incuriositi a tutte le attività della polizia scientifica. Anche il Questore di Roma ha partecipato alla partenza della Race, augurando un buon servizio a tutti i poliziotti che hanno garantito la sicurezza delle migliaia di cittadini durante questa importantissima manifestazione. (Com)