Roma: assessore Cultura Lazio, vile attacco alla sede Lega di Velletri

- "La mia solidarietà al candidato sindaco di Velletri Cascella e a tutta la squadra della Lega di Velletri, a seguito del vile atto vandalico che ha portato a scritte ingiuriose contro la sede cittadina del nostro partito". Lo dichiara in una nota Simona Baldassarre, assessore alla Cultura del Lazio, responsabile dipartimento famiglia della Lega. "Questo è quello che succede quando si avvelenano i pozzi e si sostituisce in politica l'odio al dialogo, che dovrebbe contraddistinguere sempre tutte le forze partitiche - aggiunge Baldassarre -. A chi cerca di intimidirci, dico: non faremo un passo indietro".(Com)