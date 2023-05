Milano: Poste Italiane, nuova flotta di oltre 40 per cento mezzi “verdi”, carbon neutrality al 2030 - Video

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Lombardia la posta viaggia “green” durante tutto il processo di recapito per il quale vengono percorsi 100 mila chilometri al giorno. Poste Italiane si è dotata di oltre 1.500 mezzi tra quadricicli, tricicli, auto e furgoni per trasportare lettere e pacchi. Nella città di Milano, a disposizione dei portalettere ci sono “oltre il 40 per cento di mezzi green, totalmente sostenibili”. Lo ha detto a “Nova” Michela Scelza, Responsabile Ingegneria e Sicurezza per la Macro Area Logistica Nordovest di Poste Italiane. (video: Agenzia Nova) (Rem)