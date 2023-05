Spagna: Sanchez annuncia linea credito per coprire 20 per cento ipoteca under 35 e famiglie con minori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, ha annunciato la creazione di una linea di credito attraverso l'Istituto di credito ufficiale (Ico) per garantire il 20 per cento dell'ipoteca sulla prima casa per i giovani sotto i 35 anni con un reddito annuo inferiore a 37.800 euro e per le famiglie con figli a carico. Sanchez lo ha affermato nel suo discorso di presentazione delle candidature del Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) a Santa Cruz de Tenerife, dove ha sostenuto che questa nuova misura sarà approvata dal governo come risposta all'emergenza abitativa. "Metteremo l'edilizia abitativa al centro delle nostre priorità", ha sottolineato il premier ritenendo che si tratti di una misure necessaria dato che in Spagna i giovani e le famiglie "hanno difficoltà a recarsi in banca per avere l'anticipo e poter ipotecare e comprare la propria casa". (Spm)