Libia-Italia: l’ambasciatore Buccino visita cantieri di restauro a Tripoli

- L’ambasciatore d’Italia in Libia, Giuseppe Buccino, ha svolto una visita ai cantieri di Studio Italia costruzioni a Tripoli. Lo riferisce l’ambasciata d’Italia in Libia sul proprio profilo Twitter, specificando che “procedono i lavori di restauro alla moschea Al Dorar (del 1708) con annessa scuola coranica, opera del grande architetto Florestano Di Fausto”. Inoltre, anche al Museo Islamico, ex Villa Volpi, sono previsti nei prossimi giorni lavori di restauro e ammodernamento per la riapertura del museo, fa sapere la rappresentanza diplomatica. In dichiarazioni rilasciate nel marzo scorso, a margine del The Urban Expo & Forum di Tripoli, l’ambasciatore Buccino aveva messo in luce l’importanza di “agire adesso” per tutelare, valorizzare e salvaguardare il patrimonio architettonico italo-libico che altrimenti “rischierebbe di degradarsi”. Il “razionalismo libico” è uno tra i patrimoni architettonici condivisi più importanti e caratteristici dell’area mediterranea, espressione di una comune identità culturale, aveva affermato il diplomatico.(Lit)