Profumiere francese studia materie prime, marchi cinesi a Fiera Canton

- Un imprenditore francese nel settore dei profumi sta cercando di attingere ulteriormente alle potenzialità del mercato cinese, avendo partecipato alla Fiera di Canton a Guangzhou, in Cina.La fiera, che si tiene due volte l'anno, è considerata un importante indicatore del commercio estero cinese.La fiera di quest'anno ha ripreso tutte le attività in loco a Guangzhou, dopo essersi tenuta perlopiù online dal 2020 per effetto delle misure di prevenzione del Covid-19. (Xin)