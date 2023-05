Roma: furto di apparecchiature cinematografiche per 20 mila euro, due arresti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’indagine è scaturita da una denuncia presentata il 3 marzo scorso da un italiano di 64 anni. Il malcapitato ha raccontato che il 21 gennaio precedente si era recato presso un supermercato in zona Torrevecchia e aveva parcheggiato la propria auto, una Fiat Panda, all’interno del parcheggio. L’uomo, di ritorno, dopo pochi minuti, si era reso conto che ignoti sono riusciti ad aprire lo sportello rubando le numerose apparecchiature fotografiche presenti, tra cui una fotocamera, un drone, alcuni obiettivi per fotocamere, uno spallaccio, un monitor e una valigetta con diversi attrezzi, il cui valore complessivo ammontava a circa 20 mila euro. A seguito delle immediate indagini avviate dagli investigatori, e grazie alla disamina delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza, è apparso evidente sin da subito che il modus operandi utilizzato dai rapitori era frutto di una collaudata tecnica pianificata e non di un’azione singola e improvvisata. (segue) (Rer)