Israele: premier Netanyahu, uccisi 110 terroristi negli ultimi mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi mesi, le forze di Israele hanno ucciso 110 terroristi, una cifra record. Lo ha affermato il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, sul proprio profilo Twitter. “Ogni terrorista sa che il proprio sangue è nella sua testa. La lunga mano di Israele raggiungerà chiunque tenti di danneggiare i nostri cittadini”, si legge ancora nel tweet. Tra gli ultimi episodi, ieri, due giovani palestinesi di 22 anni, identificati come Hamzah Jamil Kharouish e Samer Salah al Shafi’i, sono rimasti uccisi durante un’operazione condotta dalle Forze di difesa israeliane (Idf) nel campo profughi di Nur Shams, vicino alla città di Tulkarem, in Cisgiordania. Come riferito in una dichiarazione congiunta delle Forze di difesa israeliane e della polizia, militari e agenti di polizia di frontiera sotto copertura sono entrati nel campo per arrestare diversi sospetti accusati di aver compiuto un attacco con armi da fuoco martedì 2 maggio vicino all'insediamento di Avnei Hefetz, in Cisgiordania. Hamzah Jamil Kharouish e Samer Salah al Shafi’i erano membri del battaglione Tulkarem, una nuova ala della Jihad islamica palestinese vagamente organizzata nella città della Cisgiordania. L’obiettivo del battaglione, riferisce il quotidiano israeliano “Hareetz”, è compiere attacchi terroristici nella Cisgiordania centrale e nei pressi di Tulkarem, e trarrebbe ispirazione dal gruppo armato palestinese denominato Fossa dei leoni, nato nel 2022 a Nablus, nel nord della Cisgiordania, e sospettato da Israele di essere coinvolto in attacchi contro il territorio dello Stato ebraico.(Res)