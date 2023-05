Forza Italia: Gasparri (FI), due giornate a Milano grande successo per nostro movimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- "La due giorni di Forza Italia a Milano è stato un momento di grande successo per il nostro movimento". Lo dichiara in una nota il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, vicepresidente del Senato. "Dobbiamo ringraziare, in primo luogo, la generosità di Silvio Berlusconi, che non ha soltanto partecipato con un importante intervento con il quale ha ripercorso la storia di Forza Italia e la sua storia personale, indicando anche le prospettive per il futuro, ma dobbiamo ringraziare anche tutti i militanti che sono accorsi dalla Lombardia e da ogni parte d'Italia. Grande l'impegno del nostro movimento giovanile, delle strutture territoriali, locali e non solo. Fondamentale - ha proseguito Gasparri - il ruolo del nostro coordinatore nazionale e vicepresidente Antonio Tajani, che ha dimostrato la concretezza e la qualità del suo impegno. È stato un onore condividere l'organizzazione di questo evento ricco di contenuti e di indicazioni strategiche. Fondamentale la presenza di importanti rappresentanti di realtà produttive e di categoria del Paese. La centralità e il protagonismo di Forza Italia hanno trovato una chiara ed evidente conferma. Noi - prosegue Gasparri - siamo il perno fondamentale del centrodestra, noi siamo la 'Forza dell'Italia', noi siamo non soltanto la storia e il presente nel centrodestra, ma siamo la garanzia per un futuro di grande presenza e di consolidamento. Penso che tutti gli osservatori dovranno prenderne atto. Senza stucchevoli discussioni, ma consapevoli che il nostro movimento è presente, attivo, decisivo. E che ha un grande futuro nella linea indicata da Silvio Berlusconi e nella partecipazione corale di tanti militanti e soprattutto di centinaia e centinaia di giovani, che hanno rappresentato l'elemento qualificante di questo appuntamento milanese", conclude. (Com)