Vaticano: Papa Francesco, non perdiamo mai di vista la meta

- "Quando sperimentiamo la fatica, lo smarrimento e persino il fallimento, ricordiamo dove è diretta la nostra vita". Lo ha detto Papa Francesco prima della recita del Regina Caeli di questa mattina a Piazza San Pietro. "Non dobbiamo perdere di vista la meta – ha aggiunto il Santo Padre - anche se oggi corriamo il rischio di scordarcelo, di dimenticare le domande finali, quelle importanti: dove andiamo? Verso dove camminiamo? Per cosa vale la pena vivere? Senza queste domande, schiacciamo la vita solo sul presente, pensiamo che dobbiamo goderla il più possibile e finiamo per vivere alla giornata, senza uno scopo, senza un traguardo". Francesco infine a invitato a non lasciarci travolgere dal presente: "guardiamo in alto, al Cielo, ricordiamoci la meta, pensiamo che siamo chiamati all'eternità, all'incontro con Dio. E, dal Cielo al cuore, rinnoviamo oggi la scelta di Gesù, la scelta di amarlo e di camminare dietro a Lui".(Civ)