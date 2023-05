Sanità: assessore Pari opportunità Lazio, a sostegno cultura prevenzione tumore al seno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore Cultura, pari opportunità, Simona Baldassarre, è intervenuta in occasione della partenza della Race for the cure oggi a Roma, la maratona dedicata alla prevenzione del tumore al seno. "Cultura è anche della prevenzione e della salute. "Una questione che sta particolarmente a cuore a questa Giunta. Per questo, abbiamo questa mattina sostenuto Race for the Cure, che da tanti anni unisce sport e impegno, per promuovere i valori della prevenzione, informazione e lotta al tumore al seno. Da medico, è importantissimo mobilitare innanzitutto le donne e le pazienti in queste iniziative". Lo dichiara l'assessore Baldassarre. "Occasioni come questa, che ha visto in piazza migliaia di persone, servono a sensibilizzare su questioni fondamentali. Il nostro plauso va agli organizzatori", conclude Baldassarre.(Com)