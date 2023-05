Imprese: Fiva Confcommercio, provvedimento governo su ambulanti consente di chiudere emergenza “infinita”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Agli ambulanti assegnazione delle concessioni di posteggio - della durata di 10 anni - con procedure ad evidenza pubblica trasparenti salvaguardando gli interessi degli operatori che hanno una concessione tutelando così il lavoro di dipendenti e collaboratori; un numero massimo di concessioni delle quali ciascun ambulante può essere titolare, possessore o detentore; i procedimenti di rinnovo delle concessioni in scadenza al 31 dicembre 2020 e non conclusi alla data di entrata in vigore della legge, andranno chiusi entro i 6 mesi successivi, con assegnazione della concessione secondo la normativa in vigore alla scadenza: quindi per una durata di 12 anni. Sono, in sintesi, i termini contenuti nel disegno di legge per il mercato e la concorrenza 2022 approvato dal Governo e che vanno all'esame di Camera e Senato. Per gli ambulanti il provvedimento del Governo sui rinnovi delle concessioni nei mercati costituisce quel punto fermo che consente finalmente di chiudere l'emergenza "infinita" creatasi dopo il recepimento, 13 anni, fa della cosiddetta Direttiva Bolkestein. Sui rinnovi delle concessioni, con il presidente Giacomo Errico, Fiva Confcommercio ha incentrato questa mattina i lavori dell'Assemblea nazionale dei quadri dirigenti della Federazione svoltasi in Confcommercio Milano con la partecipazione di oltre 600 ambulanti provenienti dal territorio e ogni parte d'Italia. (segue) (Com)