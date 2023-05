Imprese: Fiva Confcommercio, provvedimento governo su ambulanti consente di chiudere emergenza “infinita” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ultimo biennio (Osservatorio FIVA 2023 con Format Research) soltanto il 10,1per cento delle imprese del comparto ha effettuato investimenti; quest'anno solo il 7,2per cento ha intenzione di farne. Eppure, vi sono capitoli fondamentali aperti come il rinnovo del parco tecnologico degli autoveicoli utilizzati dagli ambulanti per una piena sostenibilità ecologico-ambientale. Ma investire è davvero difficile nell'incertezza. I mercati su area pubblica - 100 solo a Milano città - restano un presidio fondamentale: sono frequentati dall'83per cento dei consumatori – il 46,9per cento almeno una volta alla settimana - con una spesa media di 24 euro nell'alimentare e di 29 euro nel non alimentare. Una spesa media complessiva (26 euro) in calo rispetto al primo semestre 2022 (28 euro). Nell'alimentare in particolare la quota di consumatori abituali frequentatori dei mercati ambulanti è elevata: 64,3per cento. 29,6per cento per il non food. "Non ci devono ora essere 'sorprese' nel cammino parlamentare – avverte Errico - Non sarebbero tollerabili". "Messa alle spalle la questione rinnovi – conclude il presidente di Fiva Confcommercio – ripartiamo oggi da Milano e guardiamo avanti per ammodernare le imprese e i mercati. Mercati e tradizione che tutto il mondo ci invidia". (segue) (Com)