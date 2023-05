Imprese: Fiva Confcommercio, provvedimento governo su ambulanti consente di chiudere emergenza “infinita” (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La Regione Lombardia – ha commentato a margine dell’evento l’assessore regionale allo sviluppo economico Guido Guidesi - concretizzerà il provvedimento che oggi finalmente arriva in parlamento. Noi ne siamo totalmente soddisfatti perché è una rigenerazione dal punto di vista del commercio degli ambulanti e noi come Regione saremo protagonisti di questa rigenerazione”. “Noi come comune di Milano – ha ricordato Alessia Cappello, assessore comunale al lavoro - nel 2020, in piena pandemia e lockdown, abbiamo portato avanti il rinnovo delle autorizzazioni, con un 90 per cento di autorizzazioni su oltre 2000 concessioni. Poi il Tar ha bloccato tutto non perché non fossimo a norma con la legge italiana, ma con la legge europea. Quindi chiediamo al governo di fare in fretta ma anche di fare bene”. (Com)