Carabinieri: assessore Lazio, partecipazione a raduno Ostia testimonia legame italiani

- L'assessore al Personale e sicurezza della Regione Lazio, Luisa Regimenti, ha partecipato al raduno dell'Associazione nazionale carabinieri, che si è tenuto ad Ostia sul litorale di Roma. "Siamo orgogliosi di aver ospitato nella nostra regione, ad Ostia, il XXV raduno dell’Associazione nazionale carabinieri. Le tante persone giunte per assistere ai diversi appuntamenti della manifestazione testimoniamo il profondo legame degli italiani con l’Arma - dichiara Regimenti -. Agli uomini e alle donne in divisa va il plauso e la riconoscenza per l'opera meritoria svolta al servizio del nostro Paese e per l'instancabile lavoro quotidiano a tutela della sicurezza che si completa anche nelle numerose attività di volontariato che l’Associazione porta avanti in sinergia con l’Arma", conclude Regimenti. (Com)