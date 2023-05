Giordania: parlamento revoca immunità al deputato Adwan arrestato da Israele per contrabbando

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento giordano ha revocato l’immunità al deputato Imad Adwan, fermato il mese scorso dalle forze di sicurezza israeliane, al confine tra Israele e Giordania, mentre cercava di contrabbandare nello Stato ebraico un carico di armi leggere e 100 chili d'oro. Lo ha annunciato il presidente del parlamento, Ahmed Safadi, citato dall’emittente giordana “Al Mamlaka”, dopo che il parlamentare è stato rilasciato oggi dalle autorità israeliane per essere sottoposto a processo nel Regno hascemita. Secondo quanto riferito da Safadi, la richiesta di revocare l’immunità era stata presentata dall’accusa del tribunale per la sicurezza dello Stato ed è stata successivamente votata in parlamento. “Confidiamo nella magistratura equa e imparziale della Giordania”, ha dichiarato Safadi in una conferenza stampa. Adwan, intanto, è giunto in Giordania ed è stato consegnato alle autorità di sicurezza del Regno sul ponte Re Hussein, ha fatto sapere il portavoce ufficiale del ministero degli Affari esteri, l'ambasciatore Sinan Majali. (segue) (Lib)