Giordania: parlamento revoca immunità al deputato Adwan arrestato da Israele per contrabbando (2)

- Imad Adwan era stato fermato, il 23 aprile scorso, al valico di frontiera di Allenby. All'interno di tre borsoni, il politico cercava di trafugare in Israele 12 fucili d'assalto, 27 pistole Sig Sauer, 167 pistole Glock e 100 chili d'oro. Secondo l'indagine condotta dallo Shin Bet, l'agenzia di intelligence per gli affari interni dello Stato di Israele, il deputato, dal febbraio 2022, ha contrabbandato 12 merci diverse nel territorio israeliano, utilizzando il proprio passaporto diplomatico. Il parlamentare ha contrabbandato animali, tra cui uccelli e piccioni, oltre a sigarette elettroniche e oro, mentre dall'inizio del 2023 il traffico ha riguardato anche armi illegali, contrabbandate dalla Giordania ai confini dello Stato di Israele. L'indagine ha poi rivelato che le attività di Imad, fonte di guadagno di ingenti somme di denaro, erano conseguenza della sua avidità di soldi. Contemporaneamente alle indagini in Israele sul deputato, le forze di sicurezza in Giordania hanno arrestato diversi funzionari sospettati di essere coinvolti nel contrabbando. (Lib)