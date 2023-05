Berlusconi: Salvini, l'ho visto bene, ha ancora tanto da dare - Video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

21 luglio 2021

- Il ministro delle infrastrutture e leader della Lega Matteo Salvini ha spiegato di aver visto "bene" il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi, intervenuto ieri in video messaggio alla convention milanese di Forza Italia. "Ha ancora tanto da dire e da dare. Settimana prossima come centrodestra unito chiuderemo la campagna elettorale in Lombardia a Brescia e conto che ci sarà il suo fondamentale e insostituibile contributo" ha aggiunto. Ne ha parlato con la stampa a margine dell'assemblea nazionale quadri dirigenti della Fiva, alla sede di Confcommercio a Milano. (Video: Agenzia Nova) (Rem)