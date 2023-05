Russia: servizi segreti di Mosca, sventato attacco ucraino alla base aerea di Ivanovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I servizi di sicurezza russi (Fsb) hanno annunciato di avere sventato un attacco alla base aerea di Ivanovo, nell’omonimo distretto a circa 300 chilometri da Mosca. L’operazione, secondo quanto riferisce l’Fsb, era stata pianificata dall’intelligence ucraina e prevedeva l’utilizzo di droni che avrebbero dovuto trasportare dell’esplosivo destinato alla base situata a circa 6 chilometri dalla città di Ivanovo, capoluogo dell’omonimo distretto. L’operazione di controspionaggio è stata condotta in coordinamento con il ministero dell’Interno, precisano i servizi segreti. "Il servizio di sicurezza federale, insieme al ministero dell'Interno russo, ha impedito un tentativo di sabotaggio e un atto terroristico pianificato dall'intelligence del ministero della Difesa ucraino presso la base aerea di Ivanovo Severny che prevedeva l’utilizzo di droni adibiti al trasporto di esplosivi", si legge in una nota dell'ufficio stampa dell’Fsb. Il comunicato aggiunge che è stato individuato il gruppo di sabotaggio, coordinato e guidato dai servizi speciali ucraini. Il gruppo, secondo l’Fsb, avrebbe pianificato la consegna degli ordigni esplosivi utilizzando un aereo leggero in volo dalla regione ucraina di Chernihiv. Il servizio stampa dell'Fsb ha aggiunto che il pilota e i membri del gruppo di sabotaggio sono stati arrestati dopo l'atterraggio nella regione russa di Tula, mentre eseguivano il trasferimento degli ordigni.(Rum)