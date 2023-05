Roma: imbrattata sede Lega a Velletri, Durigon "gesto vile”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa notte è stata imbrattata la sede della Lega di Velletri, in provincia di Roma. "Un gesto vile che merita dura condanna. Non è così che la Lega intende portare avanti il confronto politico sui nostri territori. Siamo abituati a lavorare promuovendo un dialogo che sia leale, rispettoso e improntato sulla legalità". Lo dichiara in una nota il senatore e coordinatore della Lega nel Lazio Claudio Durigon. "Invito tutti ad abbassare i toni. Lasciamo che siano i cittadini, domenica 14 e lunedì 15 maggio, a decidere chi vorranno alla guida di Velletri per i prossimi cinque anni. Massima solidarietà e vicinanza al candidato sindaco Cascella e a tutta la squadra della Lega di Velletri”, conclude Durigon.(Rer)