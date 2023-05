Sport: Rauti su Race for the cure, con l'Esercito per sostenere ricerca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Vice Capogruppo Vicario di Fratelli d’Italia in Senato

23 luglio 2021

- "Anche quest'anno doverosamente presente alla Race for the cure. Voglio continuare a mantenere questo impegno che porto avanti, ormai, da tanti anni. È importante esserci per sostenere la ricerca e la prevenzione, sempre al fianco delle donne che affrontano una battaglia contro un male subdolo e spietato che colpisce e ferisce il femminile. Così come è importante accompagnare le donne in tutto il percorso della malattia, con la presa in carico prima, durante e dopo anche per sostenere gli aspetti psicologici ed il ritorno alla normalità". Lo afferma, in una nota, il sottosegretario alla Difesa e senatrice di Fratelli d'Italia, Isabella Rauti, che ha partecipato alla manifestazione sportiva. "Anche quest'anno è stata una grande festa di popolo che ha coinvolto donne, uomini, bambini e tante famiglie - aggiunge il sottosegretario Rauti, che ha la delega alla Parità di genere ed anche allo Sport per il ministero della Difesa -. Oggi ho provato un'emozione particolare rispetto alle precedenti edizioni perché per la prima volta ho partecipato con la squadra dell'Esercito 'Una Acies', una squadra vincente che non lascia indietro nessuno. La più numerosa delle presenti alla Race for the cure, con oltre 2.000 iscritti, rappresentanti di tutte le Forze armate. Uniti siamo una forza!".(Com)