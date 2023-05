Decreto Lavoro: Borghi (Azione-Iv), pannicello caldo che dà risposta emozionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto Lavoro "non è strutturale. Come dimostra l'incredibile spot tv di Giorgia Meloni, è più un tentativo di dare una risposta emozionale. È un pannicello caldo. Va bene ma non presentiamola come la soluzione di tutti i problemi". Lo ha detto a "Super partes", su Italia 1, il senatore del gruppo Azione-Italia viva, Enrico Borghi. "Il taglio del cuneo - ha spiegato il parlamentare - finisce a fine anno, e questo non lo rende una operazione che guarda avanti. Non si può dire che è la più grande riduzione degli ultimi decenni perché non è così. Senza tornare al governo Renzi, che aveva tagliato complessivamente 25 miliardi, il governo Draghi ne tagliò 10 sul costo del lavoro in una condizione molto più difficile". (Rin)