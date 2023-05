Ambiente: evento “cura Roma”, oltre 430 interventi e 15 mila volontari per pulire città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta ieri la seconda edizione di "Roma Cura Roma", l'evento per pulire la città, ideato e organizzato dall'assessorato all’ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma capitale con la partecipazione di otto associazioni co-promotrici, tra cui Retake, Wwf, Plastic free e Acli. Una giornata dedicata alla cura collettiva di strade, piazze, parchi e aree verdi in tutti i municipi cui hanno aderito attraverso il portale "Roma cura Roma" che ha contato oltre 15 mila utenti attivi e circa 70 mila visualizzazioni delle pagine del sito, 323 tra associazioni di volontariato, comitati di quartiere, gruppi e singoli cittadini che hanno programmato 432 interventi. Oltre 15.000 i cittadini coinvolti. Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha tenuto a ringraziare i volontari. "Grazie davvero a tutte le cittadine e i cittadini, alle associazioni, ai comitati e a tutti coloro i quali, con entusiasmo e passione, hanno volontariamente preso parte a questa seconda edizione di 'Roma cura Roma'. Bello vedere come oltre 15 mila persone si siano mobilitate per 432 iniziative e impegnate per rendere più belli luoghi di Roma che amiamo e frequentiamo tutti i giorni", dichiara il sindaco. (segue) (Rer)