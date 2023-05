Migranti: Malan (Fd'I), costruire rapporti con Paesi di provenienza per sconfiggere i trafficanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In materia di migranti si tratta di ricostruire un rapporto strategico con i Paesi di provenienza per limitare e combattere la criminalità e coloro che fiancheggiano i trafficanti. Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Lucio Malan, intervenendo a "SkyTg24". "La strategia in materia migratoria non si costruisce in poche settimane, trovandoci davanti a una situazione d'instabilità senza precedenti in Tunisia e in tutta l'Africa. Bisogna mettere in campo azioni di informazione e controinformazione, tutte cose che sono rifiutate nella piattaforma elettorale di Elly Schlein. Noi andiamo in un'altra direzione che è quella di limitare e combattere la criminalità e coloro che fiancheggiano i trafficanti", ha aggiunto. (Rin)