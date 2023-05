Turchia: incidente stradale provoca 12 morti nella provincia meridionale di Hatay

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È di 12 morti e 31 feriti il bilancio di un incidente stradale a catena verificatosi nella tarda serata di ieri nella regione turca di Hatay, nel sud del Paese. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa “Anadolu”, l’incidente ha avuto luogo sull'autostrada Alessandrietta-Antiochia, dove un camion, il cui autista ha perso il controllo del mezzo, ha attraversato corsie opposte scontrandosi con nove auto e due minibus. Molti dei veicoli erano parcheggiati sul ciglio della strada vicino a una stazione di servizio mentre amici e parenti salutavano militari in partenza per svolgere il servizio militare obbligatorio. Sul luogo sono subito accorsi ambulanze, vigili del fuoco e gendarmi. Intanto, tre feriti versano in gravi condizioni, ha fatto sapere il ministro della Salute, Fahrettin Koca, citato da “Anadolu”.(Tua)