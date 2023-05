Migranti: Boccia (Pd), esternazioni Darmanin "fuori luogo" ma su accoglienza divisioni forti con governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esternazioni del ministro dell'Interno francese Gerland Darmanin sono "fuori luogo", sebbene resti il fatto che sull'accoglienza non condividiamo nulla della politica migratoria del governo Meloni. Lo ha detto il capogruppo del Partito democratico al Senato, Francesco Boccia, intervenendo a "SkyTg24". "Che in Francia ci sia un serissimo problema di tensioni sociali è sotto gli occhi di tutti, ed è così da tempo. Le esternazioni del ministro francese sono fuori luogo, ma resta il fatto che sull'accoglienza non condividiamo nulla della politica migratoria del governo Meloni, che ha deliberato lo stato di emergenza che non c'entra nulla con la situazione effettiva. Noi continueremo ad incalzarli, è necessario dare risposte molto chiare", ha proseguito Boccia. "Oggi il sistema di accoglienza costa paradossalmente di più rispetto ai 32 euro famosi che Salvini criticava negli anni passati perché il modello di organizzazione dell'accoglienza è cambiato. Non ci sono idee su come aiutare i comuni a trovare le risorse per i minori non accompagnati. Non c'è ancora una distribuzione equa ed equilibrata fra le regioni. Sono riusciti solo a bloccare le navi e a mandare i migranti, guarda caso, alle regioni amministrate dal centrosinistra. Dico ai francesi che ci pensiamo noi a criticare il governo, ma è pur vero che litigando su tutto facciamo fatica a chiudere le partite in Europa. Resta il fatto che il ministro francese ha sbagliato", ha aggiunto.(Rin)