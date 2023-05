Sport: Boschi (Azione-Iv) su Race for the cure, impegno costante per prevenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L’informazione di qualità dell’Agenzia Nova ci ha accompagnato per vent’anni" Maria Elena Boschi

Presidente del Gruppo di Italia Viva alla Camera

21 luglio 2021

- "Camminiamo a fianco delle donne che affrontano la prova del tumore al seno. Un impegno costante per la prevenzione che salva la vita. Una bellissima domenica di festa e di speranza! Donne per le donne!". Lo scrive su Twitter Maria Elena Boschi, deputata di Azione-Italia viva, postando le foto con un gruppo di donne di Iv alla Race for the cure.(Rin)