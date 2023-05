Rpt - Trasporti: Salvini, chiesto cambio passo a Rfi, ragioniamo su più Regione in Trenord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ripetizione con testo e titolo corretti - Sul trasporto ferroviario "occorre fare di più e meglio", con "ancora troppa superficie" che è "a binario unico", e per questo il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini ha spiegato di aver "chiesto un cambio di passo a Rfi". Lo ha affermato alla stampa a margine dell'assemblea nazionale quadri dirigenti della Fiva, alla sede di Confcommercio a Milano. Salvini ha anche spiegato di star ragionando sull'ipotesi, ventilata lo scorso mese dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, di aumentare la partecipazione regionale dentro Trenord, al momento controllata al 50 per cento dalla Regione e al 50 da RFI: "tanto fanno già quasi tutto", ha infatti replicato Salvini a chi gli ha chiesto se Trenord gioverebbe del cambiamento, riferendosi agli investimenti della Regione Lombardia rispetto a quanto fatto da RFI per l'infrastruttura regionale. "Io direi che RFI - ha illustrato - negli anni passati probabilmente non è stata sempre attenta alle esigenze dei pendolari lombardi, come lo è stata altrove". Con il cambio di passo da lui chiesto, ha assicurato Salvini, "anche la gestione a livello lombardo ne risentirà in maniera positiva". (Rem)