Migranti: Boccia (Pd), Europa non deve commettere errore di alimentare la strategia dei "carnefici"

21 luglio 2021

- Un errore che l'Europa non deve più fare è alimentare la strategia dei "carnefici", ovvero dei trafficanti di esseri umani. Lo ha detto il capogruppo del Partito democratico al Senato, Francesco Boccia, intervenendo a "SkyTg24". "Gli scafisti, che sono evidentemente dei criminali, non sono i registi delle operazioni, ma dietro ci sono organizzazioni spesso parallele o addirittura legate agli Stati. Un errore che l'Europa non deve più fare è alimentare la strategia dei carnefici", ha aggiunto Boccia, sottolineando che il Pd di Elly Schlein "guarda avanti" e ha deciso di seguire "un'altra strada rispetto agli accordi del passato".(Rin)