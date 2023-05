Difesa: ministri di Corea del Sud e Usa domani e martedì a Seul per incontri su sicurezza informatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud e gli Stati Uniti terranno colloqui sulla sicurezza informatica domani e martedì a Seul, nella prima sessione in presenza dopo quattro anni a distanza dovuti alla pandemia di Covid-19. Lo ha annunciato il ministero della Difesa sudcoreano in una nota, precisando che l'incontro è l'ottava sessione del Gruppo di lavoro sulla cooperazione informatica (Ccwg). Secondo Seul, le parti hanno in programma di discutere le loro politiche di sicurezza informatica, le tendenze attuali delle minacce informatiche e gli sforzi congiunti per rafforzare la formazione sulla sicurezza informatica. "Le due parti si aspettano che le due autorità di difesa possano lavorare per rafforzare ulteriormente il loro meccanismo di cooperazione per la sicurezza informatica durante la prossima sessione", si legge ancora nel documento. Il Ccwg è stato lanciato nel 2014 come occasione di scambio fra gli alleati sulle sfide della sicurezza informatica. I suoi risultati vengono discussi durante i colloqui annuali ministeriali della Difesa nei rispettivi Paesi. (Git)