Lavoro: Salvini, sarebbe curioso sciopero sindacati contro aumento stipendi operai

23 luglio 2021

- Con i sindacati "parlerò di appalti, cantieri, infrastrutture, strade, autostrade, ferrovie e sicurezza sul lavoro. Sarebbe curioso uno sciopero nazionale dei sindacati contro l’aumento degli stipendi degli operai". Lo ha affermato il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini a margine dell'assemblea nazionale quadri dirigenti della Fiva, in merito all'incontro con i sindacati previsto per il 10 maggio. La Cgil, ha poi aggiunto, "sarebbe il primo sindacato al mondo che va in piazza per protestare contro un aumento di stipendio. Poi, le ho viste tutte. Spero che ci ripensino", replicando al leader della sigla sindacale Maurizio Landini, che ha affermato di non escludere l'eventualità dello sciopero. (Rem)