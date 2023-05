Berlusconi: Boccia (Pd), ritorno in campo buona notizia anche per dialettica interna nel centrodestra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Il ritorno di Silvio Berlusconi sulla scena politica è una buona notizia anche perché significa il ritorno di una discussione franca dentro il centrodestra sul posizionamento europeo su cui stanno emergendo delle forti contraddizioni dentro al governo. Lo ha detto il capogruppo del Partito democratico al Senato, Francesco Boccia, intervenendo a "SkyTg24". "Forza Italia e Berlusconi non sono alleati di Fratelli d'Italia e Lega in Europa, mentre in Italia sono al governo insieme. Quella che emerge è una contraddizione che noi tiriamo fuori ogni giorno su atti su cui decide l'Europa: dai migranti, al lavoro, all'attuazione del Pnrr. In Europa ci sono due famiglie del centrodestra mentre ce n'è una, molto chiara, del centrosinistra, i cui partiti possono avere agende diverse su alcuni punti ma sono assolutamente coincidenti sul ruolo dell'Europa", ha aggiunto Boccia. (Rin)