Lavoro: Salvini, non voglio il Paese più green del mondo se ha milioni di disoccupati

Leader della Lega

23 luglio 2021

- "Come tutti, io voglio un Paese con aria pulita e acqua pulita, sarebbe un sogno, ma l’importante è che la gente lavori. Perché non vorrei, fra dieci anni, essere il Paese più green del mondo, ricco di milioni di nuovi disoccupati". Lo ha affermato il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini dal palco dell'assemblea nazionale quadri dirigenti della Fiva, alla sede di Confcommercio di Milano. È importante, ha sottolineato Salvini durante il suo intervento, dare ai commercianti "la possibilità di andare a lavorare con furgoni e auto, perché non tutti hanno i 50 mila euro per farsi il furgone elettrico". (Rem)