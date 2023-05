Turchia: record nell'affluenza alle urne all’estero a una settimana dalle elezioni nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati 1 milione e 488 mila i cittadini turchi all’estero recatisi finora alle urne per esprimere la propria preferenza in vista delle elezioni presidenziali e legislative calendarizzate per il 14 maggio prossimo in Turchia. A riferirlo è stato il Consiglio elettorale supremo (Ysk), i cui dati sono stati ripresi dall’agenzia di stampa “Anadolu”, la quale ha evidenziato un aumento rispetto alle elezioni del 2018, quando a recarsi alle urne all’estero erano stati oltre 1 milione e 358 mila elettori. Le procedure di voto all’estero, iniziate il 27 aprile, continueranno fino al 9 maggio presso gli uffici elettorali, mentre ai valichi di frontiera il termine è stato stabilito per il 14 maggio. Si prevede che circa 3,41 milioni di persone voteranno all'estero, inclusi quasi 278 mila nuovi elettori. Al termine del processo di voto all'estero, prima dell'apertura delle urne in Turchia, le ambasciate spediranno ad Ankara le buste elettorali, una valigia diplomatica e personale scelto dall'Ysk. Nel caso in cui le elezioni presidenziali vadano al ballottaggio, i cittadini rivoteranno tra il 20 e il 24 maggio presso le sedi designate. (segue) (Tua)