Turchia: record nell'affluenza alle urne all’estero a una settimana dalle elezioni nel Paese (2)

- Come evidenziato dall’emittente turca “Trt haber”, manca solo una settimana all’apertura delle urne in Turchia. Quattro i candidati che si contenderanno la presidenza del Paese. Oltre al capo dello Stato in carica, Recep Tayyip Erdogan, vi sono il leader dell’Alleanza della nazione, Kemal Kilicdaroglu, il presidente del Partito della patria, Muharrem Ince, e il rappresentante dell’Alleanza Ata Sinan Ogan. I candidati presidenziali sono retti da coalizioni di partiti, rappresentate dall’Alleanza del popolo che sostiene Erdogan, costituita dal partito Giustizia e sviluppo (Akp), dal Movimento nazionalista, dal Partito della grande unità e dal Nuovo partito del benessere, e dall’Alleanza della nazione che fa capo a Kilicdaroglu, formata dal Chp, dal Buon partito, dal Partito della Felicità, dal Partito del Futuro, dal Partito democratico e dal Partito della democrazia e del progresso. Parallelamente, 24 partiti e 151 candidati indipendenti si contenderanno i 600 seggi in parlamento. Per le elezioni in patria, saranno istituite 191.884 urne elettorali in 973 distretti e 1.094 commissioni elettorali distrettuali in tutta la Turchia, fa sapere l’emittente. Il numero di aventi diritto al voto in patria e all’estero è di 64 milioni e 113 mila, mentre 4 milioni e 904 mila elettori voteranno per la prima volta nel Paese. Il numero degli elettori detenuti in carcere e condannati per reati colposi ammonta a 53.172. (Tua)