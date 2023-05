Berlusconi: Sisto (FI), straordinario messaggio di vitalità e attaccamento alla vita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Da Silvio Berlusconi alla convention di Forza Italia è arrivato uno straordinario messaggio di grande vitalità e attaccamento alla vita. Lo ha detto il viceministro della Giustizia e senatore di Forza Italia Francesco Paolo Sisto, intervenendo a "SkyTg24". "Trovo che un uomo straordinario, capace di resistere a tutte le intemperie, abbia mandato un messaggio di grande vitalità. Ha detto che noi siamo l'ala moderata del governo e restiamo fondamentali. La sua è stata una forte dichiarazione di appartenenza, ma soprattutto uno straordinario inno alla vita. Per il resto è stata una grande festa di partito, abbiamo rivissuto momenti che temevamo non potessero essere rivissuti con questa vitalità. Ora andiamo avanti con l'azione di governo, e presto vareremo importanti riforme in tema di giustizia", ha aggiunto Sisto. (Rin)