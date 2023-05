Ostia: oltre 100 mila persone al raduno dell'Associazione nazionale carabinieri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Raduno è stato articolato su una serie di iniziative, tra cui quella di venerdì scorso alle 18 con il Carosello storico del quarto Reggimento carabinieri a cavallo nell'area Cineland, alle ore 20.30 al Porto di Roma il Concerto della Fanfara della Legione allievi carabinieri e sfilata in costume dei componenti del Palio di Ostia Antica. Ieri in mattinata, dopo la messa della Basilica Regina Pacis, la sfilata dei mezzi storici dell'Arma, l'inaugurazione del campo della Protezione civile, con l'esibizione di varie specialità, l'alzabandiera e la deposizione della corona al monumento ai caduti. Infine, alle 21 a piazza dei Ravennati, il concerto della banda dell'Arma dei carabinieri. Questa mattina alle 9 la sfilata dei reparti in Armi, dei radunisti, dei mezzi storici, della protezione civile e del quarto Reggimento carabinieri a cavallo, con la resa degli onori alle Autorità in piazza dei Ravennati. (Rer)