India: scontri etnici nel Manipur, almeno 55 morti e 260 feriti

- Almeno 55 persone sono morte ed altre 260 sono ricoverate in ospedale dopo gli scontri scoppiati all'inizio della settimana nello Stato di Manipur, nel nord-est dell'India, fra i membri dei gruppi etnici Kuki e Meitei. Lo hanno riferito alla "Cnn" fonti ospedaliere della città di Imphal, dove sono scoppiate le violenze. Secondo i medici e gli operatori degli ospedali della città, dove sono state ricoverate la maggior parte delle persone ferite, le lesioni più comuni sono dovute ad arma da fuoco, dati confermati anche dall'Istituto di scienze mediche regionale, dall'analoga struttura di Jawaharlal Nehru e dall'ospedale distrettuale di Churachandpur. "La maggior parte dei pazienti arriva con gravi ferite da proiettile o è stata colpita alla testa con bastoni", ha aggiunto il dottor Mang Hatzow del Churachandpur District Hospital di Manipur. Le autorità al governo nello Stato di Manipur né i vertici dell'esercito indiano hanno commentato le violenze, nel corso delle quali centinaia di persone si sono riversate nelle strade di Imphal e molti veicoli sono stati dati alle fiamme. All'inizio della settimana il governatore dello Stato di Manipur, Anusuiya Uikey, ha emesso l'ordine di sparare "a vista" in casi estremi, nel tentativo di dissuadere così i più violenti dallo scendere in strada. Le violenze sono scoppiate martedì scorso quando migliaia di indigeni hanno preso parte a una manifestazione organizzata dall'Unione degli studenti tribali del Manipur per protestare contro la potenziale inclusione come tribù dei meitei, gruppo etnico maggioritario nel Manipur. La comunità meitei ha fatto richiesta di riconoscimento al governo statale e l’Alta corte del Manipur il 20 aprile ha ordinato all’esecutivo di prendere in considerazione la domanda entro quattro settimane. A contestare l’eventuale status di tribù riconosciuta sono soprattutto i kuki. La contestazione, però, è degenerata in attacchi a case e villaggi, con incendi e saccheggi. Il governo ha imposto il coprifuoco in diversi distretti: Imphal West, Kakching, Thoubal, Jiribam, Bishnupur, Churachandpur, Kangpokpi e Tengnoupal. (segue) (Inn)