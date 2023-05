India: scontri etnici nel Manipur, almeno 55 morti e 260 feriti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato nord-orientale del Manipur, con capitale Imphal, è stato istituito nel 1972 e ha una popolazione di poco inferiore a tre milioni di abitanti. I meitei costituiscono la principale etnia; la loro lingua, il manipuri, di ceppo birmano, è la lingua ufficiale accanto all’inglese, nonché la lingua franca dello Stato, abitato da diversi popoli, tra i quali i kuki e i naga, parlanti una varietà di lingue sino-tibetane. L’induismo e il cristianesimo sono le religioni prevalenti, ciascuna con una quota del 40 per cento circa. L’economia si basa sull’agricoltura, la silvicoltura e il commercio, essendo il Manipur, attraverso la città di frontiera di Moreh, la “Porta verso l’Oriente”, ovvero il confinante Myanmar e altri Paesi del Sud-est asiatico. Le principali attrazioni turistiche, soprattutto naturalistiche, sono Imphal, il lago Loktak, la collina Kaina, la valle Dzukou e il Parco nazionale Keibul Lamjao. Le rivolte del Manipur, nell’ambito di un più ampio fenomeno esteso a tutto il Nord-est dell’India, combinano separatismo e conflitti etnici. Il Regno del Manipur o Kangleipak, le cui origini risalgono al 1100 e che l’impero britannico riconosceva come Stato principesco, divenne parte dell’Unione indiana nel 1949; da allora si sono formate diverse organizzazioni ribelli. La prima, fondata nel 1964, fu il Fronte unito di liberazione nazionale (Unlf), cui seguirono l’Esercito popolare di liberazione del Manipur (Pla), il Partito popolare rivoluzionario del Kangleipak (Prepak) e il Partito comunista del Kangleipak (Kcp). Parallelamente, l’ascesa del nazionalismo naga nel vicino Nagaland ha portato il Consiglio nazionale socialista del Nagaland (Nscn) a operare anche in Manipur e l’Esercito nazionale kuki (Kna) ha lanciato la sua guerriglia tribale. Le violenze etniche raggiunsero il culmine negli anni Novanta, ma tuttora è in attività una dozzina di organizzazioni, alcune delle quali definite terroristiche. (Inn)