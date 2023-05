Ucraina: ministro Difesa Reznikov, aspettative eccessive sulla nostra controffensiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Le aspettative “del mondo” sul potenziale della controffensiva ucraina potrebbero essere eccessive. Lo ha dichiarato il ministro ucraino della Difesa, Oleksij Reznikov, in un intervento per il quotidiano statunitense “Washington Post”. "La maggior parte delle persone sta aspettando qualcosa di enorme", ha detto Reznikov, aggiungendo che le aspettative potrebbero portare a "delusione emotiva". La controffensiva da parte di Kiev potrebbe segnare la fase più importante della guerra, scrive il quotidiano. Le operazioni offensive di solito richiedono “un vantaggio schiacciante”, prosegue il giornale, ma le truppe russe sono ben radicate in difese fortificate lungo l'intero fronte, e quindi è difficile valutare fino a che punto possano avanzare i soldati ucraini. Secondo il ministro della Difesa di Kiev, i partner dell'Ucraina hanno ora “l'aspettativa comune” che le forze armate di Kiev conseguano dei risultati militari positivi. Gli alleati, ha aggiunto Reznikov, hanno dichiarato la necessità del "prossimo esempio di successo, che devono mostrare alla loro popolazione". Sul terreno, intanto, proseguono i combattimenti e secondo il sito “Ukrainskaja Pravda” nelle ultime 24 ore le forze di Mosca hanno effettuato 11 attacchi nelle aree di confine della regione di Sumy. (segue) (Kiu)