Ucraina: ministro Difesa Reznikov, aspettative eccessive sulla nostra controffensiva (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il canale Telegram “Baza”, invece, almeno tre droni ucraini sarebbero stati abbattuti sopra la Crimea, di cui uno nei cieli di Sebastopoli. Il battaglione russo Vostok ha infine comunicato che un drone russo Lancet ha distrutto un sistema di difesa aerea Avenger, di produzione statunitense e in dotazione delle forze ucraine, vicino al villaggio di Vodyane, nel distretto di Mariupol. Nell’area attorno a Zaporizhzhia prosegue l’evacuazione dei civili in 18 centri abitati, disposta dalle autorità russe a causa del rischio di un aumento di attacchi aerei. Il direttore dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), Rafael Grossi, ha lanciato un appello preoccupato sulla situazione intorno alla centrale nucleare. "La situazione generale intorno all’impianto di Zaporizhzhia sta diventando sempre più imprevedibile”, ha avvertito Grossi aggiungendo che “occorre agire ora” per prevenire la minaccia di un “grave incidente”. (Kiu)