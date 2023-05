Sud: Castellone (M5S), agire su territori a tutela di giovani, ambiente e legalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Agire sui territori per sopperire alle mancanze di cui soffrono da tempo vuol dire lottare affinché i giovani non siano costretti a lasciare i luoghi in cui sono nati, a meno che non sia per scelta, vuol dire dire lottare per l'ambiente e rendere più ecosostenibili le nostre città e vuol dire operare per diffondere e tutelare gli ideali di legalità e trasparenza che da sempre ci accompagnano". Lo ha dichiarato la vicepresidente del Senato ed esponente pentastellata Maria Domenica Castellone durante il suo incontro con il gruppo M5S di Quarto, impegnato nella campagna elettorale per le amministrative 2023, a sostegno del sindaco uscente Antonio Sabino. "Un sindaco che in questi ultimi anni ha fatto un grande lavoro per accedere ai fondi del Pnrr, occasione unica per potenziare i servizi ai cittadini", ha aggiunto Castellone. (Com)