Business news: importazioni egiziane di gas naturale aumentate del 70 per cento a febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il valore delle importazioni egiziane di gas naturale è aumentato del 70 per cento, raggiungendo 187,1 milioni di dollari a febbraio, rispetto ai 110 milioni di dollari dello stesso mese del 2022. È quanto emerge dai dati del bollettino del commercio estero emesso dall'Agenzia centrale per la mobilitazione pubblica e le statistiche (Capmas). I dati hanno mostrato che il valore delle esportazioni egiziane di gas naturale e liquefatto è diminuito del 33,3 per cento, raggiungendo i 454,4 milioni di dollari a febbraio, rispetto ai 681,7 milioni di dollari del febbraio 2022. (Cae)